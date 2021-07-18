​Ван Дейк обвинил британское издание во лжи

На страницах британского Mirror появился материал, в котором говорится, что Виргил ван Дейк входит в группу игроков сборной Голландии, выступающих против возможного возвращения Луи ван Галя на тренерский мостик команды.

«Эта история полностью лживая. Журналистам никогда не было важнее говорить правду, а не просто выдумывать. Как вам не стыдно», - написал ван Дейк на своей страничке в «Твиттере», обращаясь к автору материала Саймону Маллоку.

Ранее в СМИ сообщалось, что Луи ван Галь близок к подписанию двухлетнего контракта с Королевским футбольным союзом Голландии.