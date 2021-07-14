Костакурта: «Чашки кофе с Манчини было достаточно, чтобы понять, что он идеален для сборной Италии»

Известный в прошлом футболист «Милана» Алессандро Костакурта рассказал, как пришёл к выводу о том, что Роберто Манчини будет идеальным тренером для сборной Италии.

«Роберто был в одном из отелей Рима с «Зенитом». Так совпало, что тогда я находился там же. За чашкой кофе мы стали вести разговор, и я сразу понял, что он будет идеальным наставником для сборной Италии», - сказал Костакурта в интервью Football Italia.

Напомним, 11 июля сборная Италии под руководством Роберто Манчини выиграла трофей чемпионата Европы, одолев Англию в серии пенальти. Беспроигрышная серия сборной Италии достигла отметки в 34 матча.