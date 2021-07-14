5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020

Чемпионат Европы завершился несколько дней назад, и теперь можно с холодной головой подводить какие-то итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями, выделяя пятерых футболистов, которые стали открытиями континентального футбольного форума.

Леонардо Спинаццола (Италия)

Леонардо Спинаццоле 28 лет, и сложно говорить о нём как об открытии в классическом понимании этого понятия. И всё же на Евро-2020 Спинаццола по-настоящему заявил о себе. Если раньше Леонардо воспринимался исключительно как посредственный футболист, долгие годы скитавшийся по арендам, то теперь мы увидели в нём исполнителя высокого класса. Спинаццола в матчах чемпионата Европы был вездесущ, принося пользу как в обороне, так и в атаке, что важно в современном футболе. Очень жаль, что в четвертьфинальном поединке против Бельгии Леонардо получил разрыв ахилла, который вынудит игрока пропустить полгода. Даже несмотря на неучастие в полуфинале и финале, раскрывшийся по-новому Спинаццола попал в символические сборные Евро-2020 по версиям многих источников, в частности УЕФА.

Жереми Доку (Бельгия)

Во время четвертьфинального матча между сборными Италии и Бельгии футбольным фанатам было впору обращаться к поиску в «Гугле» с вопросом: «Кто такой Жереми Доку?». 19-летний представитель «Ренна» впечатлил своей скоростью, резкостью и дриблингом. Правда, парню ещё определённо не хватает опыта и хладнокровия, но это придёт с годами. На Евро-2020 Роберто Мартинес дважды выпускал Доку с первых минут. При правильном подходе этот футболист уже на чемпионате мира в Катаре может стать основным игроком бельгийской сборной. Доку кто-то уже успел назвать наследником Эдена Азара, но столь громкие ярлыки вешать на парня пока рано. На Евро-2016 Ренату Саншеша тоже расхваливали, однако португалец выйти на топ-уровень не смог до сих пор.

Дензел Дюмфрис (Голландия)

Слухи стали связывать Дензела Дюмфриса с целым рядом статусных европейских клубов. А всё из-за качественного выступления футболиста на чемпионате Европы. Да, сборная Голландии завершила свой турнирный путь уже в 1/8 финала, но в индивидуальном плане Дюмфрис однозначно может записать турнир себе в актив. Капитан ПСВ очень органично выглядел в роли правого вингбека при схеме с тремя центральными защитниками. В играх против Украины и Австрии Дюмфрис записал на свой счёт два гола и один результативный пас. Вполне вероятно, что в ближайшее время Дензел впервые покинет чемпионат Голландии.

Кэлвин Филлипс (Англия)

Кэлвин Филлипс дебютировал за сборную Англии только осенью прошлого года, но с тех пор он является твёрдым игроком основного состава команды. Болельщики, которые не особенно пристально следили за английской командой до чемпионата Европы, могли удивиться, увидев в центре поля «трёх львов» представителя относительно скромного «Лидса». Впрочем, Филлипс провёл турнир на высоком уровне, показав себя как очень эффективного разрушителя. Теперь фанаты по-другому будут смотреть на Кэлвина, ровно как и представители более статусных клубов на трансферном рынке. Так что Филлипса справедливо можно считать одним из открытий.

Миккель Дамсгор (Дания)

Главным открытием чемпионата Европы, пожалуй, является датчанин Миккель Дамсгор, за которым начинает выстраиваться очередь из солидных клубов. После гола Дамсгора в ворота России президент «Сампдории» оценил игрока в 30 миллионов евро и сказал, что следующий гол поднимет цену до 40 миллионов евро. Дамсгор в итоге забил на турнире ещё раз, здорово пробив со штрафного в полуфинале против Англии. Также на счету Миккеля ассист в поединке с валлийцами в 1/8 финала. Из креативного Дамсгора, которому в начале июля исполнился 21 год, может вырасти действительно большой футболист, хотя к авансам нужно подходить осторожно.