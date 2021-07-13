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Пессина рассказал о словах Виалли перед Евро-2020

13 Июля 2021, 15:04,

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина поделился тем, что ему сказал известный в прошлом нападающий Джанлука Виалли перед чемпионатом Европы.

Напомним, Пессина в последний момент заменил в заявке сборной на турнир травмированного хавбека Стефано Сенси, но не стал основным игроком команды.

«Когда мне сказали, что я не буду играть в стартовом составе, Виалли посмотрел на меня, и сказал, что я все равно хорошо выступлю на турнире. В тот момент я не мог быть не счастливым», - сказал Пессина в интервью Sky Sport Italia.

Маттео Пессина является игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он провел в составе клуба 28 матчей, забил 2 гола, и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Джанлука Виалли, Маттео Пессина
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