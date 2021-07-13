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Погба поддержал игроков сборной Англии, не забивших пенальти в финале Евро-2020

13 Июля 2021, 08:18,

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался в поддержку игроков сборной Англии, не забивших пенальти в послематчевой серии против Италии.

«Я горжусь Рэшфордом, Санчо и Сака. Иногда ты выигрываешь, а иногда - проигрываешь. Эти игроки смело подошли к 11-метровой отметке и пробили пенальти. Нельзя терпеть расистские оскорбления, недопустимо поддерживать такое поведение. Парням не стоит расстраиваться, выше головы. Мы гордимся вами», - гласит сообщение француза в инстаграм-аккаунте.

Основное и дополнительное время финала Италия - Англия завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы одержали победу - 3:2.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба
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