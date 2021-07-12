Три украинских игрока попали в сборную худших футболистов Евро-2020

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12 Июля 2021, 11:20,
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Аналитики портала WhoScored представили свою версию худших футболистов чемпионата Европы - 2020. Стоит отметить, что в этот список включены сразу три представителя сборной Украины, вышедшей в 1/4 финала соревнований.
Сборная худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored: Нойер, Караваев, Вида, Рюдигер, Гвардиол, Б. Силва, Сидорчук, Аллен, Рэмзи, Яремчук, Жота.
Стоит отметить, что в символическую сборную были включены футболисты, сыгравшие на турнире не менее четырех поединков.
Чемпионом стала сборная Италии. В финале «скуадра адзурра» выиграла у англичан (1:1, 3:2 - по пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины
Прикольно... Думал, просто постебались журналисты... оказалось - даже на эту "номинацию" наши не отобрались...
ай ну наши-та вне конкуренции.. чё.. просто не свезло чутка.. не фартануло.. )))
Я думал увижу 3 украинца и 8 русских.. А тут нойеры с рэмзи..
тут еще бы поместилось на две сборные , и кстати не из последних игроков , немцы , тот Левандовски
Шутка что ли такая ?? Мбаппе ?? если сравнить бабло за него и того же Яремчука , то он что ли отыграл хорошо ?? Гризман ?? да пол команды франции вообще пришли погулять
Почему только один наш?)
Тут спартачей нет ))
А ваш это кто?
тот же что и ваш Караваев
Какой наш Караваев? Зенитовский? Так его тут нет.
Наш в смысле русский. В сборной деления на клубы нет, болеем за всех одинаково
Так его в этом составе нет.
все врубился)
:D
Тут, если принять во внимание скобку, возможно человек рофлит, а если же не рофлит, то не умеет считать, т.к. украинцев там трое )
Далек я от молодежного слэнга
Вот и мне интересно стало хорвата 2, немца 2, португальцев тоже 2 ,с Уэльса 2 и 3 украинца. Про какого одного он говорит :D
Предполагаю, что про Караваева ))
Говорит что да. Только почему один? Украинцев то 3.)))
Тьфу ты блин там украинский Караваев))