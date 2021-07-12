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Три украинских игрока попали в сборную худших футболистов Евро-2020

12 Июля 2021, 11:20,

Аналитики портала WhoScored представили свою версию худших футболистов чемпионата Европы - 2020. Стоит отметить, что в этот список включены сразу три представителя сборной Украины, вышедшей в 1/4 финала соревнований.

Сборная худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored: Нойер, Караваев, Вида, Рюдигер, Гвардиол, Б. Силва, Сидорчук, Аллен, Рэмзи, Яремчук, Жота.

Стоит отметить, что в символическую сборную были включены футболисты, сыгравшие на турнире не менее четырех поединков.

Чемпионом стала сборная Италии. В финале «скуадра адзурра» выиграла у англичан (1:1, 3:2 - по пенальти).

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины
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Комментарии (20)
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0
Умывалкин Владимир
12 Июля 2021, 14:01

Прикольно... Думал, просто постебались журналисты... оказалось - даже на эту "номинацию" наши не отобрались...

0
ингерман
12 Июля 2021, 13:51

ай ну наши-та вне конкуренции.. чё.. просто не свезло чутка.. не фартануло.. )))

0
HG2017
12 Июля 2021, 12:28

Я думал увижу 3 украинца и 8 русских.. А тут нойеры с рэмзи..

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0
ARTUR
12 Июля 2021, 11:47

тут еще бы поместилось на две сборные , и кстати не из последних игроков , немцы , тот Левандовски

0
ARTUR
12 Июля 2021, 11:42

Шутка что ли такая ?? Мбаппе ?? если сравнить бабло за него и того же Яремчука , то он что ли отыграл хорошо ?? Гризман ?? да пол команды франции вообще пришли погулять

0
sierge
12 Июля 2021, 11:31

Почему только один наш?)

0
kalibr
12 Июля 2021, 12:12

Тут спартачей нет ))

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 11:52

А ваш это кто?

0
sierge
12 Июля 2021, 12:50

тот же что и ваш Караваев

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 13:08

Какой наш Караваев? Зенитовский? Так его тут нет.

0
sierge
12 Июля 2021, 13:13

Наш в смысле русский. В сборной деления на клубы нет, болеем за всех одинаково

1
Zenituwka
12 Июля 2021, 13:15

Так его в этом составе нет.

1
sierge
12 Июля 2021, 13:15

все врубился)

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 13:52

:D

0
kalibr
12 Июля 2021, 12:14

Тут, если принять во внимание скобку, возможно человек рофлит, а если же не рофлит, то не умеет считать, т.к. украинцев там трое )

0
sierge
12 Июля 2021, 12:51

Далек я от молодежного слэнга

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 12:17

Вот и мне интересно стало хорвата 2, немца 2, португальцев тоже 2 ,с Уэльса 2 и 3 украинца. Про какого одного он говорит :D

0
kalibr
12 Июля 2021, 12:20

Предполагаю, что про Караваева ))

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 13:08

Говорит что да. Только почему один? Украинцев то 3.)))

0
sierge
12 Июля 2021, 13:15

Тьфу ты блин там украинский Караваев))

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