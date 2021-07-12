Три украинских игрока попали в сборную худших футболистов Евро-2020

Аналитики портала WhoScored представили свою версию худших футболистов чемпионата Европы - 2020. Стоит отметить, что в этот список включены сразу три представителя сборной Украины, вышедшей в 1/4 финала соревнований.

Сборная худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored: Нойер, Караваев, Вида, Рюдигер, Гвардиол, Б. Силва, Сидорчук, Аллен, Рэмзи, Яремчук, Жота.

Стоит отметить, что в символическую сборную были включены футболисты, сыгравшие на турнире не менее четырех поединков.

Чемпионом стала сборная Италии. В финале «скуадра адзурра» выиграла у англичан (1:1, 3:2 - по пенальти).