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​Дзюба отреагировал на уход Черчесова

09 Июля 2021, 15:21,

Капитан российской сборной Артём Дзюба отреагировал на уход с тренерского мостика команды Станислава Черчесова. В четверг РФС объявил о расторжении контракта с тренером после пяти лет совместной работы.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность», - написал Дзюба на своей страничке в «Инстаграме». Также футболист пожелал тренеру всего наилучшего в будущем.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. В своей группе команда финишировала на последнем месте, пропустив вперёд себя команды Бельгии, Дании и Финляндии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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jUMPER
09 Июля 2021, 15:45

обана...здюба...а он че играл на энтом эфро...))) ни помню яго...ни видал яго тамака...))) аааа...понял...он опеть хворостом прикинулси на полянки...)))

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