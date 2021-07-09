​Дзюба отреагировал на уход Черчесова

Капитан российской сборной Артём Дзюба отреагировал на уход с тренерского мостика команды Станислава Черчесова. В четверг РФС объявил о расторжении контракта с тренером после пяти лет совместной работы.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность», - написал Дзюба на своей страничке в «Инстаграме». Также футболист пожелал тренеру всего наилучшего в будущем.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. В своей группе команда финишировала на последнем месте, пропустив вперёд себя команды Бельгии, Дании и Финляндии.