​Агент Виллаш-Боаша отреагировал на информацию о контактах с менеджером РФС

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08 Июля 2021, 18:25,
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Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы известного тренера Андре Виллаш-Боаша, дал комментарий по поводу информации о том, что на специалиста выходил один из топ-менеджеров Российского футбольного союза.
Как известно, РФС начал поиск нового главного тренера для сборной после увольнения Станислава Черчесова.
Гонсалвеш в разговоре с «РБ Спорт» опроверг информацию, сказав, что никаких контактов с РФС не было.
Следующий свой матч сборная России проведёт в первый день осени. 1 сентября в рамках отборочного цикла к чемпионату мира российская команда сыграет против Хорватии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Андре Виллаш-Боаш