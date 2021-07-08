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​Агент Виллаш-Боаша отреагировал на информацию о контактах с менеджером РФС

08 Июля 2021, 18:25,

Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы известного тренера Андре Виллаш-Боаша, дал комментарий по поводу информации о том, что на специалиста выходил один из топ-менеджеров Российского футбольного союза.

Как известно, РФС начал поиск нового главного тренера для сборной после увольнения Станислава Черчесова.

Гонсалвеш в разговоре с «РБ Спорт» опроверг информацию, сказав, что никаких контактов с РФС не было.

Следующий свой матч сборная России проведёт в первый день осени. 1 сентября в рамках отборочного цикла к чемпионату мира российская команда сыграет против Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Андре Виллаш-Боаш
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