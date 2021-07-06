​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас

Сборная Украины добралась до четвертьфинала чемпионата Европы не без доли везения - свой лучший футбол образца последних лет «жёлто-синие» на турнире показывали лишь отрезками. Комментируя возможность своей отставки после поражения от Англии со счётом 0:4, Андрей Шевченко заявил, что после анализа выступления команды решение будет принимать и он лично, и Украинская ассоциация футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что Шевченко нужно уходить с занимаемой должности прямо сейчас. Попробуем аргументировать свою позицию.

Уйти на коне

К назначению Андрея Шевченко главным тренером сборной в 2016 году на Украине многие относились скептически. Из больших футболистов не всегда получаются большие тренеры, тем более у Шевченко совсем не было опыта самостоятельной работы. И всё же эта ставка украинской федерации себя оправдала. Молодой специалист окружил себя качественным штабом и принялся прививать команде современный футбол. Сборная Украины при Шевченко отошла от примитивного стиля с длинными передачами и стала опираться на другие принципы. Украинцы стараются строить атаки через игру низом, стараются применять прессинг. Пока что «жёлто-синим» не хватает опыта и спортивной наглости, что временами выливается в откровенно неудачные матчи, но прогресс команды под руководством Шевченко очевиден.

На чемпионате Европы сборная Украины играла проблесками. То ли статус турнира сковывал футболистов, то ли сказалась молодость состава… Как бы там ни было, лучший свой футбол «жёлто-синие» не показали. И даже при этом украинцы выдали лучший результат на Евро в своей истории. Они не просто впервые пробились в плей-офф, а ещё и прошли одну стадию, выбив крепкую Швецию.

Что же ждёт сборную Украины дальше? Прогресс команды на фоне большого числа молодых игроков позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. С другой стороны, общий уровень украинского футбола наводит на мысли о том, что четвертьфинал Евро-2020 может рассматриваться для «жёлто-синих» как прыжок выше головы. Указал на это и сам Шевченко, сказав, что сборная всё реже будет добираться до таких стадий, если внутренний чемпионат не будет расти.

Слова Шевченко дают понять, что тренер, возможно, и сам понимает, что сейчас складывается благоприятный момент для того, чтобы оставить команду. За пять лет сборная добилась прогресса в игровом плане и впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Сможет ли команда добиться чего-то большего? Большой вопрос. Так что если уходить, то лучше уходить на коне. Тем более что впереди у сборной Украины сложнейшая часть отбора на чемпионат мира, где после домашних ничьих с Финляндией и Казахстаном перспективы команды не ахти какие.

Пора в клубный футбол

Международный футбол среди сборных – это, конечно, интересно, но раскрыть своё тренерское мастерство в полной мере можно исключительно в клубе, когда ты работаешь изо дня в день, и когда твоя команда регулярно проводит матчи. Андрей Шевченко работает со сборной Украины вот уже пять лет. Молодой специалист поднабрался опыта и наверняка уже созрел для того, чтобы поработать на клубном уровне.

Шевченко не один раз говорил, что хотел бы в какой-то момент своей карьеры возглавить «Милан», где ранее он блистал как игрок и завоевал любовь болельщиков. «Россонери» в обозримом будущем менять Стефано Пиоли явно не собираются, да и Шевченко вряд ли стоит сразу браться за столь большой клуб. Что касается менее статусных команд, то наверняка на украинского тренера с авторитетом и хорошим штабом будет спрос.

Куда же без политики

Андрею Шевченко на протяжении всего периода своей работы в сборной Украины приходится сталкиваться с политическими моментами. Тренеру даже пришлось отказаться от Ярослава Ракицкого, перебравшегося в «Зенит», хотя в своё время это был ведущий защитник команды. В последнее время политическая составляющая обострилась. Перед Евро-2020 очень много было сказано по поводу изображений и символов на форме сборной Украины. Позже в стране стали заставлять всех членов национальной команды говорить исключительно на государственном языке, что Шевченко игнорировал во время пресс-конференций и интервью. Конечно, Шевченко является патриотом своей страны, но он не относится к тем людям, которые будут выпячивать патриотизм напоказ. Такой подход на Украине сегодня не особенно приветствуется, так что продолжать работать в таких условиях молодому тренеру не будет комфортно.