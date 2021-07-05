​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему

Сборная Украины удачно выступила на чемпионате Европы. Да, команда Андрея Шевченко не показала той яркой игры, которую мы видели в её исполнении в отборочном цикле. Да, украинцам повезло выйти из группы с третьего места с тремя очками. Да, «жёлто-синим» в дуэли плей-офф со Швецией помогло удаление в составе соперника, случившееся в дополнительное время. Всё это правда, но таков футбол. В своё время сборная Дании вообще не должна была ехать на Евро, а она поехала и выиграла турнир. Словом, обстоятельства остаются обстоятельствами. Сборная Украины впервые в своей истории добралась до стадии четвертьфинала и может этим гордиться.

Украинская сборная добилась локального успеха, но долго почивать на лаврах «жёлто-синим» не придётся. Футбольный мир достаточно жесток, и то, чего ты добивался вчера, особенно не ценится. В современном футболе важно лишь сегодня и завтра. Какой же будет судьба сборной Украины в обозримом будущем?

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Сегодняшняя сборная Украины позволяет её фанатам с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Для этого есть две основные причины. Первая – наличие множества перспективных молодых футболистов (украинская сборная, напомним, имела один из самых молодых составов среди команд Евро-2020). Вторая – современные принципы игры, строящиеся на желании играть низом и вести высокий прессинг (правда, пока прессинговать фаворитов украинцы не научились). Но у каждой медали, как известно, есть и обратная сторона. В данной ситуации на обратной стороне медали находится общий уровень украинского футбола. Это тот фактор, который может как минимум сдержать прогресс национальной сборной, а как максимум – откатить её на несколько шагов назад.

В составе сборной Украины есть футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах, но всё же подавляющее число игроков являются представителями внутренней Премьер-лиги. Если посмотреть на заявку украинской сборной на Евро-2020, то в УПЛ выступают 18 из 26 игроков. 10 футболистов принадлежат «Динамо», 7 – «Шахтёру», а ещё один – герой поединка против Швеции Артём Довбик – «Днепру-1». Смогут ли эти футболисты продолжать прогрессировать в чемпионате Украины? Вот это большой вопрос.

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Конечно, чемпионат Украины сейчас кажется не таким безнадёжным, каким он был несколько лет назад, когда «Шахтёр» не ощущал конкуренции на дистанции. «Динамо» благодаря опыту Мирчи Луческу смогло сделать несколько шагов вперёд, из-за чего в УПЛ снова появилось такое понятие как «чемпионская гонка». Но этого всё же мало. Чтобы росла сборная, должен расти чемпионат. Либо же футболисты должны перебираться в более статусные лиги, однако для этого важно как-то себя зарекомендовать. Рост уровня чемпионата одновременно: а) повышает спрос на игроков; б) способствует прогрессу футболистов даже на внутренней арене. Так что Украинской футбольной ассоциации и местной Премьер-лиге есть над чем подумать. Со следующего сезона в УПЛ снова будут выступать 16 клубов, но количество не всегда означает качество.

После поражения от сборной Англии со счётом 0:4 в четвертьфинале Евро Андрей Шевченко предостерёг футбольную Украину. Тренер заявил, что сборная всё реже будет добираться до этих стадий крупных турниров, если у Украины не будет сильного чемпионата. За примерами далеко ходить не нужно. Все мы видим регресс РПЛ, проецирующийся на регресс сборной России. В обозримом будущем судьба сборной Украины может сложиться так же.