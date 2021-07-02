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Кавазашвили: «У нас сейчас непонятный человек руководит сборной, а Тедеско - просто клоун»

02 Июля 2021, 11:08,

Экс-голкипер сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может сменить Станислава Черчесова у руля национальной команды России.

«Это будет издевательство. У нас сейчас и так непонятный человек руководит сборной, а Тедеско же просто клоун», - передает слова Кавазашвили Sport24.

Под руководством Черчесова сборная России провалилась на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в группе с финнами, бельгийцами и датчанами. Действующий контракт тренера с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

2 июля в 12:00 по московскому времени состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Доменико Тедеско, Анзор Кавазашвили
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