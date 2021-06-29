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​Де Бур будет уволен с должности главного тренера сборной Голландии

29 Июня 2021, 16:40,

Провал на чемпионате Европы 2020 года будет стоить Франку де Буру работы. Как сообщает голландский AD, в настоящий момент местный Королевский футбольный союз ведёт переговоры о расторжении трудового договора. Сборная Голландии продолжит отбор на чемпионат мира 2022 года под руководством другого специалиста.

Франк де Бур успел провести на должности главного тренера сборной Голландии 15 матчей. В них команда отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 3 поражениях.

Напомним, сборная Голландии на Евро-2020 уверенно вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Чехии со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур
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