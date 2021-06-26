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​Караваев был самым быстрым игроком сборной России на Евро-2020, у Мбаппе такой же показатель

26 Июня 2021, 17:17,

На официальном сайте УЕФА размещена статистика максимальной скорости, которую футболисты развивали в матчах групповой стадии Евро-2020. Среди игроков сборной России максимальную скорость развивал Вячеслав Караваев. У него такой же показатель, как и у Килиана Мбаппе из сборной Франции, - 32,2 км/ч. Это 24 место в списке.

Первое место в рейтинге делят Лоик Него из сборной Венгрии и Леонардо Спинаццола из сборной Италии. Они разгонялись до 33,8 км/ч.

Звёздный Криштиану Роналду располагается только на 246 строчке с показателем в 28,8 км/ч.

Напомним, сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Сборная Венгрии, Вячеслав Караваев, Лоик Него
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