УЕФА разрешил футболистам-мусульманам убирать пиво со столов во время пресс-конференций.

Как сообщает Daily Telegraph, глава UEFA Events SA Мартин Каллен согласился пойти навстречу футболистам, принимая во внимание их религиозные взгляды. В то же время отмечается, что спонсорский контракт между УЕФА и Heineken на 40 миллионов евро предназначен для того, чтобы помочь сократить потребление алкоголя. Рекламируемая продукция является безалкогольной.

Напомним, что полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал со стола бутылку пива во время пресс-конференции после матча группового этапа чемпионата Европы со сборной Германии (1:0).