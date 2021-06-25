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25 Июня 2021, 21:34,
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УЕФА разрешил футболистам-мусульманам убирать пиво со столов во время пресс-конференций.
Как сообщает Daily Telegraph, глава UEFA Events SA Мартин Каллен согласился пойти навстречу футболистам, принимая во внимание их религиозные взгляды. В то же время отмечается, что спонсорский контракт между УЕФА и Heineken на 40 миллионов евро предназначен для того, чтобы помочь сократить потребление алкоголя. Рекламируемая продукция является безалкогольной.
Напомним, что полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал со стола бутылку пива во время пресс-конференции после матча группового этапа чемпионата Европы со сборной Германии (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: УЕФА
Рекламировать алкоголь нельзя.По закону.Но на время Чемпионата Мира можно.Помню первое время на улицах с бутылками останавливали....
знавал мусульман, которые бухали только в путь. да и там какбэ пиво безалкогольное. к чему это лицемерие... такое же лицемерие как и "Хайнекен - против алкоголя." да-да, конечно, пчелы против меда. именно с этой целью, после запрета рекламы алкоголя у всех производителей пива появился безалкогольный сорт пива. чтобы меньше пива потреблялось. угу.
Вообще если ты согрешил то достаточно накормить 50 человек.И грехи твои отпустятся.А у христиан еще проще-10 отче наш прочитай.