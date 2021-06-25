​Акинфеев: «На новых полях бегают пузатые мужики за 200 долларов, вот и всё развитие футбола в России»

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался по поводу развития футбола в стране на фоне провала команды на Евро-2020.

«За последние годы есть очень много девизов. Начиная от Госдумы все рассказывают, как всё нужно сделать, но никто ничего не делает конкретного. Нет программы развития детского футбола…

«Мы построили поля». Ну и дальше чего? Вы же сдаёте эти поля в аренду, мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и всё развитие нашего футбола.

«Новые стадионы». Новые стадионы – это хорошо, но кто на них играть-то будет?», - рассказал Акинфеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В.