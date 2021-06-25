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«Барселона» готова купить Дамсгора

25 Июня 2021, 12:35,

«Барселона» попытается приобрести хавбека сборной Дании и итальянской «Сампдории» Миккеля Дамсгора, о чем сообщает football-italia. 

Несмотря на сравнительно небольшое время выступления в Серии А, Дамсгор записал на свой счёт два гола и сделал четыре голевые передачи в 35 матчах. В последней встрече сборных Дании и России Дамсгор также отличился голом. 

Главный тренер «Сампдории» Массимо Ферреро не исключил продажи Дамсгора, сказав, что его нынешняя цена в 30 миллионов евро может возрасти до 40.

Ранее сообщалось об интересе к Дамсгору со стороны «Милана»

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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
Теги: Барселона, Сборная Дании, Миккель Дамсгор
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