«Барселона» готова купить Дамсгора

«Барселона» попытается приобрести хавбека сборной Дании и итальянской «Сампдории» Миккеля Дамсгора, о чем сообщает football-italia.

Несмотря на сравнительно небольшое время выступления в Серии А, Дамсгор записал на свой счёт два гола и сделал четыре голевые передачи в 35 матчах. В последней встрече сборных Дании и России Дамсгор также отличился голом.

Главный тренер «Сампдории» Массимо Ферреро не исключил продажи Дамсгора, сказав, что его нынешняя цена в 30 миллионов евро может возрасти до 40.

Ранее сообщалось об интересе к Дамсгору со стороны «Милана».