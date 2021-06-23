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«Милан» хочет подписать датского футболиста, забившего сборной России на Евро-2020

23 Июня 2021, 10:15,

Полузащитник Миккель Дамсгор, правами на которого владеет генуэзская «Сампдория», может сменить команду в текущее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, интерес к датскому футболисту проявляет «Милан».

В настоящий момент хавбек выступает в составе сборной Дании на чемпионате Европы-2020. В недавнем поединке против команды России Дамсгор отметился забитым мячом. В 1/8 финала турнира датчане встретятся с Уэльсом.

В минувшем розыгрыше Серии А 20-летний футболист провел 35 поединков, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Миккель Дамсгор
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