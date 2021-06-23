Сборная Украины ещё может сыграть в Санкт-Петербурге, но при фантастическом раскладе

В среду стало известно о том, что сборная Украины получила право продолжить выступления на чемпионате Европы 2020 года. Подопечные Андрея Шевченко точно окажутся в четверке лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

И если сборные России и Украины уже точно не сыграют на этом турнире, то у украинцев еще есть шанс посетить Санкт-Петербург.

Правда, это практически фантастический вариант. Для того, чтобы попасть на игру 1/4 финала Евро в Питер Украина должна обыграть Францию в 1/8. Но даже выйти на коллектив Дидье Дешама будет непросто. Это случится, если Франция выиграет у Португалии с разницей в четыре мяча, или Германия с такой же разницей проиграет Венгрии.