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Сборная Украины ещё может сыграть в Санкт-Петербурге, но при фантастическом раскладе

23 Июня 2021, 21:44,

В среду стало известно о том, что сборная Украины получила право продолжить выступления на чемпионате Европы 2020 года. Подопечные Андрея Шевченко точно окажутся в четверке лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

И если сборные России и Украины уже точно не сыграют на этом турнире, то у украинцев еще есть шанс посетить Санкт-Петербург.

Правда, это практически фантастический вариант. Для того, чтобы попасть на игру 1/4 финала Евро в Питер Украина должна обыграть Францию в 1/8. Но даже выйти на коллектив Дидье Дешама будет непросто. Это случится, если Франция выиграет у Португалии с разницей в четыре мяча, или Германия с такой же разницей проиграет Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины
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