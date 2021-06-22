Павлюченко отреагировал на оскорбления Губерниева

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22 Июня 2021, 12:28,
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на оскорбления Дмитрия Губерниева.
«Мне неинтересно, что пишет Губерниев. Пускай высказывается. Что я ему должен ответить?», - приводит слова Романа издание «Спорт-Экспресс».
Ранее Губерниев назвал Павлюченко символом тупизны, хамства и бескультурья. Конфликт возник на почве неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в квартете B.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роман Павлюченко, Дмитрий Губерниев