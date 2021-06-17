​УЕФА запретил командам убирать бутылки на пресс-конференциях

На Евро-2020 пошла мода на убирание со столов напитков во время пресс-конференций. Всё началось с того, как Криштиану Роналду демонстративно убрал в сторону две бутылки Coca-Cola. Позже этот жест повторил Мануэль Локателли, а Поль Погба, в свою очередь, убрал со стола бутылку пива Heineken.

УЕФА напомнил участникам Евро-2020 о том, что спонсорство является важной составляющей организации турнира, запретив убирать бутылки.

Директор УЕФА по проведению турниров Мартин Каллен сказал, что в случае новых таких случаев могут последовать дисциплинарные санкции в отношении футбольных ассоциаций стран.