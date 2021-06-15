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Боксёрша Семёнова вызвала на бой Губерниева после скандала с Бузовой

15 Июня 2021, 11:41,

Боец Ангелина Семёнова, которая выступает по боксу, панкратиону и джиу-джитсу, поделилась мнением о скандальной ситуации между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой.

«Непозволительно вести себя так. Если вам так нравится играть с женщинами, то выходите на ринг или в клетку против меня - по правилам бокса или ММА», - написала спортсменка в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» между Губерниевым и Бузовой разгорелся конфликт. Дмитрий задал Ольге провокационный вопрос об употреблении коньяка по утрам, после чего певица расплакалась. В ответ она обозвала комментатора «дном» и ретировалась из студии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова, Ангелина Семёнова
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
15 Июня 2021, 12:06

Интересное развитие событий :)))

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