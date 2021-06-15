Боксёрша Семёнова вызвала на бой Губерниева после скандала с Бузовой

Боец Ангелина Семёнова, которая выступает по боксу, панкратиону и джиу-джитсу, поделилась мнением о скандальной ситуации между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой.

«Непозволительно вести себя так. Если вам так нравится играть с женщинами, то выходите на ринг или в клетку против меня - по правилам бокса или ММА», - написала спортсменка в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» между Губерниевым и Бузовой разгорелся конфликт. Дмитрий задал Ольге провокационный вопрос об употреблении коньяка по утрам, после чего певица расплакалась. В ответ она обозвала комментатора «дном» и ретировалась из студии.