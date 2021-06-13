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Белоус: «Сборная России предстала абсолютно неготовой, но не будем поднимать кипиш»

13 Июня 2021, 18:15,

Бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от матча Бельгия – Россия (3:0) на Евро-2020.

- В плане турнирной таблицы ничего критичного пока не произошло. Если в двух оставшихся матчах в группе будет победа и ничья, то вполне можно выходить в плей-офф, но не с такой же игрой.

Лично мне оборона сборной Бельгии не показалась непреодолимой, но у нас была беда с мыслью на поле. Возьмите того же Головина и посмотрите, как он подаёт угловые. То перелет, то недолёт – что это вообще такое? Разве так исполняет стандарты мастер?

И это ещё не говоря про физическое состояние, про обратную замену Черышева. Что показал тот же Зобнин, на которого были надежды? В первом матче сборная России предстала абсолютно неготовой командой, но не будем сейчас поднимать кипиш, а после второй игры, я думаю, всё уже станет окончательно понятно.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Александр Головин, евро-2020, Юрий Белоус
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Комментарии (2)
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0
Leonardis
13 Июня 2021, 18:55

Ну какой из Черчеса тренер, смешно...

0
Aleksandr Aleksandr
13 Июня 2021, 18:48

Сборная России во главе с Черчесом позор!

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