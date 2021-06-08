Бензема травмировался перед стартом Евро-2020

Последний товарищеский матч сборной Франции перед стартом на Евро-2020 был омрачён травмой форварда Карима Бензема. В игре с болгарами вернувшийся в национальную команду опальный игрок «Реала» получил небольшое, как показалось, мышечное повреждение. Инцидент случился во время борьбы за мяч у чужих ворот. В итоге на 41-й минуте Бензема заменили на Оливье Жиру.

Французы ведут 1:0 благодаря голу Антуана Гризманна на 29-й минуте. Предполагается, что на чемпионате Европы у команды Дидье Дешама будет очень грозная атака. Вместе с Бензема и Гризманном впереди будет играть Килиан Мбаппе.