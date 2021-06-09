Сборная Франции разгромил Болгарию и потеряла Бензема

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09 Июня 2021, 00:04,
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Сборная Франции завершила подготовку к финальной части чемпионата Европы товарищеским матчем с болгарскими соперниками. Команда Дидье Дешама добилась победы со счетом 3:0 благодаря голам Антуана Гризманна и дублю Оливье Жиру. Форвард «Барселоны» отметился эффектным ударом в падении через себя, а триумфатор Лиги чемпионов в концовке замкнул прострел Бенджамена Павара, а вскоре снова расстрелял ворота. Победу французов омрачила травма Карима Бензема, который проводил второй матч после возвращения в команду.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан 29'
|(2:0) Жиру Оливье 83'
|(3:0) Жиру Оливье 90'
Льорис Уго • Павар Бенджамен • Варан Рафаэль • Кимпембе Преснел • Эрнандес Люка 46' ( Динь Люка ( 46') • Погба Поль • Канте Н'Голо 65' ( Лемар Тома ( 65') • Толиссо Корентен 84' ( Сиссоко Мусса ( 84') • Гризманн Антуан 66' ( Дембеле Усман ( 66') • Мбаппе Килиан 84' ( Бен-Йеддер Виссам ( 84') • Бензема Карим 41' ( Жиру Оливье ( 41')
Запасные: Кунде Жюль • Зума Курт • Ленгле Клеман • Меньян Майк • Манданда Стив • Дюбуа Лео
Наумов Даниел • Турицов Иван 71' ( Христов Андреа ( 71') • Христов Петко • Антов Валентин • Божиков Васил • Илиев Илиан • Чочев Ивайло 52' ( Витанов Петар ( 52') • Краев Божидар 58' ( Минчев Георги ( 58') • Янков Доминик 71' ( Карагерен Бирсент ( 71') • Илиев Атанас 58' ( Илиев Димитар ( 58') • Десподов Кирилл 58' ( Цветанов Момчил ( 58')
Запасные: Вутов Антонио • Карабелев Янис • Lachezar Kotev • Караджов Иван • Галабинов Андрей • Михайлов Николай
08 июня. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Оливье Жиру