Сборная Франции разгромил Болгарию и потеряла Бензема

Сборная Франции завершила подготовку к финальной части чемпионата Европы товарищеским матчем с болгарскими соперниками. Команда Дидье Дешама добилась победы со счетом 3:0 благодаря голам Антуана Гризманна и дублю Оливье Жиру. Форвард «Барселоны» отметился эффектным ударом в падении через себя, а триумфатор Лиги чемпионов в концовке замкнул прострел Бенджамена Павара, а вскоре снова расстрелял ворота. Победу французов омрачила травма Карима Бензема, который проводил второй матч после возвращения в команду.