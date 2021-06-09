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Сборная Франции разгромил Болгарию и потеряла Бензема

09 Июня 2021, 00:04,

Сборная Франции завершила подготовку к финальной части чемпионата Европы товарищеским матчем с болгарскими соперниками. Команда Дидье Дешама добилась победы со счетом 3:0 благодаря голам Антуана Гризманна и дублю Оливье Жиру. Форвард «Барселоны» отметился эффектным ударом в падении через себя, а триумфатор Лиги чемпионов в концовке замкнул прострел Бенджамена Павара, а вскоре снова расстрелял ворота. Победу французов омрачила травма Карима Бензема, который проводил второй матч после возвращения в команду.

Протокол игры  
Франция 3:0 Болгария
(1:0) Гризманн Антуан 29'    
(2:0) Жиру Оливье 83'    
(3:0) Жиру Оливье 90'    
Льорис Уго Павар Бенджамен Варан Рафаэль Кимпембе Преснел Эрнандес Люка   46' (Динь Люка (   46') Погба Поль Канте Н'Голо   65' (Лемар Тома (   65') Толиссо Корентен   84' (Сиссоко Мусса (   84') Гризманн Антуан   66' (Дембеле Усман (   66') Мбаппе Килиан   84' (Бен-Йеддер Виссам (   84') Бензема Карим   41' (Жиру Оливье (   41')
Запасные: Кунде Жюль Зума Курт Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Дюбуа Лео
Наумов Даниел Турицов Иван   71' (Христов Андреа (   71') Христов Петко Антов Валентин Божиков Васил Илиев Илиан Чочев Ивайло   52' (Витанов Петар (   52') Краев Божидар   58' (Минчев Георги (   58') Янков Доминик   71' (Карагерен Бирсент (   71') Илиев Атанас   58' (Илиев Димитар (   58') Десподов Кирилл   58' (Цветанов Момчил (   58')
Запасные: Вутов Антонио Карабелев Янис Lachezar Kotev Караджов Иван Галабинов Андрей Михайлов Николай
08 июня. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Оливье Жиру
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