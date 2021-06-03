Все игроки сборной России, кроме Самошникова, тренируются в общей группе

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03 Июня 2021, 11:56,
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Сборная России проводит очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, стартующему 11 июня.
Защитник Илья Самошников, получивший травму, занимается по индивидуальной программе. Все другие футболисты тренируются в общей группе. Самошников не включен в заявку на Евро, но остался в команде.
Напомним, что в субботу, 5 июня, состоится товарищеская встреча между сборными России и Болгарии.
На групповой стадии континентального турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее была объявлена финальная заявка сборной России на Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Илья Самошников