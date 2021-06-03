Все игроки сборной России, кроме Самошникова, тренируются в общей группе

Сборная России проводит очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, стартующему 11 июня.

Защитник Илья Самошников, получивший травму, занимается по индивидуальной программе. Все другие футболисты тренируются в общей группе. Самошников не включен в заявку на Евро, но остался в команде.

Напомним, что в субботу, 5 июня, состоится товарищеская встреча между сборными России и Болгарии.

На групповой стадии континентального турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее была объявлена финальная заявка сборной России на Евро-2020.