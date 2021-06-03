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Чемпионат Европы по футболу 2020
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Все игроки сборной России, кроме Самошникова, тренируются в общей группе

03 Июня 2021, 11:56,

Сборная России проводит очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, стартующему 11 июня.

Защитник Илья Самошников, получивший травму, занимается по индивидуальной программе. Все другие футболисты тренируются в общей группе. Самошников не включен в заявку на Евро, но остался в команде.

Напомним, что в субботу, 5 июня, состоится товарищеская встреча между сборными России и Болгарии.

На групповой стадии континентального турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее была объявлена финальная заявка сборной России на Евро-2020.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Илья Самошников
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