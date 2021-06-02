Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020

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02 Июня 2021, 10:19,
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Стала известна итоговая заявка сборной России на грядущий чемпионат Европы-2020. Этот список опубликован в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.
Голкиперы: Дюпин, Шунин, Сафонов.
Защитники: Кудряшов, Семёнов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Караваев, Жирков.
Полузащитники: Жемалетдинов, Баринов, Черышев, Мухин, Головин, Фомин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Алексей Миранчук, Макаров.
Форварды: Соболев, Дзюба, Заболотный.
Напомним, что на чемпионате Европы сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Старт турнира запланирован на 11 июня.
Во вторник, 1 июня, подопечные Станислава Черчесова провели гостевой спарринг с Польшей. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. 5 июня национальная команда проведет последний товарищеский матч в преддверии Евро-2020. Соперником сборной России станет Болгария.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России
Оборона слабовата, но других нет. В втаке - Дзюба, под ним Миранчук и Головин, центр поля "выгрызательный". С Бельгией, походу встанем, как с Испанцами на ЧМ. Надо Дюпина ставить, он если "в тонусе" весь матч, то ловит всё. С Финнами надо сыграть в атаку, ну а с Датчанами, да на выезде - будет сложно)) Там уже по турнирной таблице видно будет.
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Выход из группы - реален. Далее - вопросы. Играем без особых изысков, на результат. В принципе, забить и закрыться можно - Греки в 2004 году так Евро и взяли)) Другой вопрос, что у нас в защите, пожалуй самый слабый подбор исполнителей. Семёнов вчера с таким удивлённым лицом бегал.... Как ни покажут, на лице написано: "Неужели я тут? Что я тут делаю?" Хотя, может это его нормальное выражение лица, не знаю...
ставка в нападение будет на два дерева Дзюбу и Заболотного - это сгубит сборную России.
Дзюба еще в процессе товорняков выдохнется и капец сборной, Миранчук потерял игровой тонус, но сильно уставал на тренироваках, Головин тоже не шатко не валко играл за Монако...
Но чудеса случаются!
Ммм,кстати! Ещё Макаров из Рубина и Черышев! Может это хоть как-то добавит креатива))
Ну что ж...
Голкиперы: лучшего выбора просто нет. Лучшие в деле. После Акинфеева понятное дело, что выбор вратарей не внушает уверенности. Эх, а были времена на ЧЕ-2008: Акинфеев, Малафеев, Габулов...
По защите и полузащите вопросов 0.
Нападение... Странное решение не брать Смолова. Но подозреваю, что Стас сыграет с одним чистым форвардом Дзюбой и будет использовать Ионова и Черышева высоко. В общем-то, как обычно.
Заболотный - удивительный, конечно, выбор, но раз нужен...
Ну и Соболев. Ну это, конечно, если надо уничтожить соперника, выжечь газон, порвать сетку пару раз. Сашку будут беречь до финала, не иначе. Ну если выйдем, конечно.
Состав убойный, главное на автобусе не забыть написать огнеопасно, такое количество поленьев в команде, а Заболотного видать для более хорошего возгорания взяли))
Выбор вратарей очень удивил, кто же шашлык Стасу теперь жарить будет!?
Очень удивлюсь, если сборная выйдет из группы, а если пройдет с таким составом хотя бы один отборочный раунд, то лично здесь напишу, что Стас гений!!!
"Очень удивлюсь, если сборная выйдет из группы, а если пройдет с таким составом хотя бы один отборочный раунд, то лично здесь напишу, что Стас гений!!!"
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Замётано))
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П.С. Сейчас и с третьего места выходят в плей-офф)))
Ну тогда из группы выйдут))
Так что Стас почти гений)))