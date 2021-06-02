Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020

Стала известна итоговая заявка сборной России на грядущий чемпионат Европы-2020. Этот список опубликован в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.

Голкиперы: Дюпин, Шунин, Сафонов.

Защитники: Кудряшов, Семёнов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Караваев, Жирков.

Полузащитники: Жемалетдинов, Баринов, Черышев, Мухин, Головин, Фомин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Алексей Миранчук, Макаров.

Форварды: Соболев, Дзюба, Заболотный.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Старт турнира запланирован на 11 июня.

Во вторник, 1 июня, подопечные Станислава Черчесова провели гостевой спарринг с Польшей. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. 5 июня национальная команда проведет последний товарищеский матч в преддверии Евро-2020. Соперником сборной России станет Болгария.