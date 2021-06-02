Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020

02 Июня 2021, 10:19,

Стала известна итоговая заявка сборной России на грядущий чемпионат Европы-2020. Этот список опубликован в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.

Голкиперы: Дюпин, Шунин, Сафонов.

Защитники: Кудряшов, Семёнов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Караваев, Жирков.

Полузащитники: Жемалетдинов, Баринов, Черышев, Мухин, Головин, Фомин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Алексей Миранчук, Макаров.

Форварды: Соболев, Дзюба, Заболотный.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Старт турнира запланирован на 11 июня.

Во вторник, 1 июня, подопечные Станислава Черчесова провели гостевой спарринг с Польшей. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. 5 июня национальная команда проведет последний товарищеский матч в преддверии Евро-2020. Соперником сборной России станет Болгария.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Nicholais
02 Июня 2021, 11:31

Оборона слабовата, но других нет. В втаке - Дзюба, под ним Миранчук и Головин, центр поля "выгрызательный". С Бельгией, походу встанем, как с Испанцами на ЧМ. Надо Дюпина ставить, он если "в тонусе" весь матч, то ловит всё. С Финнами надо сыграть в атаку, ну а с Датчанами, да на выезде - будет сложно)) Там уже по турнирной таблице видно будет.
-
Выход из группы - реален. Далее - вопросы. Играем без особых изысков, на результат. В принципе, забить и закрыться можно - Греки в 2004 году так Евро и взяли)) Другой вопрос, что у нас в защите, пожалуй самый слабый подбор исполнителей. Семёнов вчера с таким удивлённым лицом бегал.... Как ни покажут, на лице написано: "Неужели я тут? Что я тут делаю?" Хотя, может это его нормальное выражение лица, не знаю...

0
Spirit
02 Июня 2021, 12:14

ставка в нападение будет на два дерева Дзюбу и Заболотного - это сгубит сборную России.
Дзюба еще в процессе товорняков выдохнется и капец сборной, Миранчук потерял игровой тонус, но сильно уставал на тренироваках, Головин тоже не шатко не валко играл за Монако...
Но чудеса случаются!

0
Nicholais
02 Июня 2021, 11:34

Ммм,кстати! Ещё Макаров из Рубина и Черышев! Может это хоть как-то добавит креатива))

0
White_Shark
02 Июня 2021, 10:50

Ну что ж...
Голкиперы: лучшего выбора просто нет. Лучшие в деле. После Акинфеева понятное дело, что выбор вратарей не внушает уверенности. Эх, а были времена на ЧЕ-2008: Акинфеев, Малафеев, Габулов...
По защите и полузащите вопросов 0.
Нападение... Странное решение не брать Смолова. Но подозреваю, что Стас сыграет с одним чистым форвардом Дзюбой и будет использовать Ионова и Черышева высоко. В общем-то, как обычно.
Заболотный - удивительный, конечно, выбор, но раз нужен...
Ну и Соболев. Ну это, конечно, если надо уничтожить соперника, выжечь газон, порвать сетку пару раз. Сашку будут беречь до финала, не иначе. Ну если выйдем, конечно.

1
Spirit
02 Июня 2021, 10:26

Состав убойный, главное на автобусе не забыть написать огнеопасно, такое количество поленьев в команде, а Заболотного видать для более хорошего возгорания взяли))
Выбор вратарей очень удивил, кто же шашлык Стасу теперь жарить будет!?
Очень удивлюсь, если сборная выйдет из группы, а если пройдет с таким составом хотя бы один отборочный раунд, то лично здесь напишу, что Стас гений!!!

0
Nicholais
02 Июня 2021, 11:23

"Очень удивлюсь, если сборная выйдет из группы, а если пройдет с таким составом хотя бы один отборочный раунд, то лично здесь напишу, что Стас гений!!!"
--
Замётано))
-
П.С. Сейчас и с третьего места выходят в плей-офф)))

0
Spirit
02 Июня 2021, 12:11

Ну тогда из группы выйдут))
Так что Стас почти гений)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох