​Заболотному хочется, чтобы его побольше хейтили

Нападающий сборной России Антон Заболотный после тренировки уделил время представителям СМИ. Высказываясь по поводу давления, Заболотный отметил, что в «Сочи» он тоже испытывал его на фоне всех разговоров вокруг клуба.

«Думаю, у меня уже набрался опыт, что касается специалистов и хейтеров. Год назад я ещё относился к этому, как к какому-то давлению, а теперь хочется, чтобы больше хейтили. Это как-то больше заряжает на футбол», - рассказал журналистам Заболотный.

Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы на сборе в Австрии до конца мая. Первую игру на Евро-2020 команда проведёт 12 июня.