Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Сборная России назовёт состав во вторник

10 Мая 2021, 14:09,

Во вторник, 11 мая, будет обнародован список игроков, которые отправятся в расположение сборной России и будут готовиться к чемпионату Европы. С 22 по 31 мая команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии, после которого будет объявлена окончательная заявка на континентальный футбольный форум. Информацию сообщила пресс-служба российской сборной.

Стоит напомнить, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение расширить заявки сборных на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Соперниками сборной России на групповой стадии станут бельгийцы, датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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