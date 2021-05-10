​Сборная России назовёт состав во вторник

Во вторник, 11 мая, будет обнародован список игроков, которые отправятся в расположение сборной России и будут готовиться к чемпионату Европы. С 22 по 31 мая команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии, после которого будет объявлена окончательная заявка на континентальный футбольный форум. Информацию сообщила пресс-служба российской сборной.

Стоит напомнить, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение расширить заявки сборных на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Соперниками сборной России на групповой стадии станут бельгийцы, датчане и финны.