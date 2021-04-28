​Состоялось судебное заседание по делу Гиггза

Состоялось первое судебное заседание по делу главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» обвиняют в нападении на двух женщин.

Как сообщает Goal.com, в ходе первого заседания, проходившего в среду, Гиггз не признал своей вины ни по одному из обвинений. Следующее заседание пройдёт 26 мая.

Напомним, что из-за судебного разбирательства Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на чемпионате Европы, который стартует одиннадцатого июня.

Добавим, что Райан Гиггз взобрался на тренерский мостик сборной Уэльса в начале 2018 года.