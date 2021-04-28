​Состоялось судебное заседание по делу Гиггза

|
28 Апреля 2021, 18:46,
|
|
Состоялось первое судебное заседание по делу главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» обвиняют в нападении на двух женщин.
Как сообщает Goal.com, в ходе первого заседания, проходившего в среду, Гиггз не признал своей вины ни по одному из обвинений. Следующее заседание пройдёт 26 мая.
Напомним, что из-за судебного разбирательства Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на чемпионате Европы, который стартует одиннадцатого июня.
Добавим, что Райан Гиггз взобрался на тренерский мостик сборной Уэльса в начале 2018 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Уэльса, Райан Гиггз