Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Состоялось судебное заседание по делу Гиггза

28 Апреля 2021, 18:46,

Состоялось первое судебное заседание по делу главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» обвиняют в нападении на двух женщин.

Как сообщает Goal.com, в ходе первого заседания, проходившего в среду, Гиггз не признал своей вины ни по одному из обвинений. Следующее заседание пройдёт 26 мая.

Напомним, что из-за судебного разбирательства Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на чемпионате Европы, который стартует одиннадцатого июня.

Добавим, что Райан Гиггз взобрался на тренерский мостик сборной Уэльса в начале 2018 года.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Уэльса, Райан Гиггз
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым