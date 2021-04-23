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Гиггзу предъявлено обвинение в нападении на двух женщин

23 Апреля 2021, 19:27,

Главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу предъявлено обвинение в нападении на двух женщин, сообщила Королевская прокурорская служба.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обвиняется в причинении телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю девушку. Оба инцидента произошли в воскресенье, 1 ноября 2020 года.

Футбольная ассоциация Уэльса заявила, что руководить сборной на Евро-2020 будет ассистент Гиггза Роберт Пейдж.

Напомним, что Райан был назначен на пост главного тренера сборной Уэльса в 2018 году после двух лет работы ассистентом тренера в «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Райан Гиггз
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Комментарии (2)
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0
s a
23 Апреля 2021, 20:18

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1
Krestoffskiy Dmitriy
23 Апреля 2021, 20:11

Шо, опять???
В прошлый раз не доказали, решили ещё раз попробовать?

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