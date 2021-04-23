Главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу предъявлено обвинение в нападении на двух женщин, сообщила Королевская прокурорская служба.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обвиняется в причинении телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю девушку. Оба инцидента произошли в воскресенье, 1 ноября 2020 года.

Футбольная ассоциация Уэльса заявила, что руководить сборной на Евро-2020 будет ассистент Гиггза Роберт Пейдж.

Напомним, что Райан был назначен на пост главного тренера сборной Уэльса в 2018 году после двух лет работы ассистентом тренера в «Манчестер Юнайтед».