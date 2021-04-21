​На Евро-2020 будет работать судья из Аргентины

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21 Апреля 2021, 19:42,
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В среду УЕФА опубликовал список арбитров, которые в июне и июле будут обслуживать игры чемпионата Европы. Помимо восемнадцати рефери из Европы, работать на турнире будет представитель Аргентины. Речь идёт о Фернандо Рапаллини.
Арбитр из Аргентины будет обслуживать матчи чемпионата Европы в рамках программы по обмену с КОНМЕБОЛ. Испанец Хесус Хиль Мансано, в свою очередь, отправится работать на Кубок Америки. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Добавим, что в списке арбитров Евро оказался россиянин Сергей Карасёв.
Напомним, что чемпионат Европы стартует одиннадцатого июня. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Италии и Турции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фернандо Рапаллини