Чемпионат Европы по футболу 2020
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​На Евро-2020 будет работать судья из Аргентины

21 Апреля 2021, 19:42,

В среду УЕФА опубликовал список арбитров, которые в июне и июле будут обслуживать игры чемпионата Европы. Помимо восемнадцати рефери из Европы, работать на турнире будет представитель Аргентины. Речь идёт о Фернандо Рапаллини.

Арбитр из Аргентины будет обслуживать матчи чемпионата Европы в рамках программы по обмену с КОНМЕБОЛ. Испанец Хесус Хиль Мансано, в свою очередь, отправится работать на Кубок Америки. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что в списке арбитров Евро оказался россиянин Сергей Карасёв.

Напомним, что чемпионат Европы стартует одиннадцатого июня. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Италии и Турции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фернандо Рапаллини
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