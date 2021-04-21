​УЕФА включил Карасёва в список арбитров Евро-2020

УЕФА представил список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы. В списке присутствует и российский рефери Сергей Карасёв, который в этом сезоне регулярно работал на матчах еврокубков.

До старта чемпионата Европы остался пятьдесят один день. Континентальный футбольный форум стартует одиннадцатого июня в Риме, где сыграют сборные Италии и Турции.

Одним из принимающих городов Евро-2020 станет Санкт-Петербург. В ближайшие дни российский город может получить дополнительные матчи, поскольку статуса хозяев могут лишиться Мюнхен, Дублин и Бильбао.