Чемпионат Европы по футболу 2020
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​УЕФА включил Карасёва в список арбитров Евро-2020

21 Апреля 2021, 19:22,

УЕФА представил список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы. В списке присутствует и российский рефери Сергей Карасёв, который в этом сезоне регулярно работал на матчах еврокубков.

До старта чемпионата Европы остался пятьдесят один день. Континентальный футбольный форум стартует одиннадцатого июня в Риме, где сыграют сборные Италии и Турции.

Одним из принимающих городов Евро-2020 станет Санкт-Петербург. В ближайшие дни российский город может получить дополнительные матчи, поскольку статуса хозяев могут лишиться Мюнхен, Дублин и Бильбао.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Карасёв
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