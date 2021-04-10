Дзаньоло сообщил, что не поедет на Евро-2020

Талантливый полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не сможет поехать на чемпионат Европы-2020 в составе сборной Италии. Об этом 21-летний футболист рассказал в интервью журналистам.

«Я очень расстроен, что не сыграю на Евро. Теперь моя цель - быть в полной готовности к чемпионату мира-2022», - передает слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что полузащитник долгое время находился в лазарете из-за травмы крестообразных связок колена.

Чемпионат Европы состоится грядущим летом. Турнир пройдет с 11-го июня по 11-е июля. На групповой стадии «скуадра адзурра» встретится с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.