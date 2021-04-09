Чемпионат Европы по футболу 2020
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​УЕФА примет решение по четырём городам Евро-2020 через 10 дней

09 Апреля 2021, 18:35,

Восемь городов чемпионата Европы 2020 года уже успели подтвердить проведение матчей со зрителями. При этом пропускная способность пока заявлена разная. Заполнить стадион на 100% в настоящий момент готов только Будапешт с соблюдением строгих правил.

Если говорить о Санкт-Петербурге, то город подтвердил возможность заполнить трибуны «Газпром Арены» на 50%.

Четыре города ещё не сообщили УЕФА свои планы по зрителям. Речь идёт о Бильбао, Дублине, Мюнхене и Риме. Они должны предоставить информацию до девятнадцатого апреля. Именно тогда УЕФА примет решение по проведению игр в этих городах, сообщается на сайте организации.

Если какой-то город не сможет гарантировать хотя бы частичное заполнение трибун, такой город может не принять матчи Евро.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020
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