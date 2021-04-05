Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

Наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о больших премиальных в национальной команде за товарищеские поединки.

«Это вбросы. У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», - заявил главный тренер сборной России в эфире передачи «После футбола с Георгием Черданцевым».

Ранее в СМИ появилась информация, что тренерский штаб национальной команды получает 20 миллионов рублей за победу в контрольных играх и порядка десяти миллионов за ничейный результат.

Черчесов занимает пост наставника сборной России с 2016-го года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018 и квалифицировалась на Евро-2020.