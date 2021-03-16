​Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет на Евро-2020»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался по поводу Златана Ибрагимовича. Форвард был вызван в национальную команду на мартовские матчи впервые с Евро-2016.

«У нас со Златаном был отличный разговор, когда мы встретились в ноябре. Недавно он получил травму, но он восстанавливается, и я решил вызвать его. Я действительно рад, что он с нами. Поскольку Ибрагимович снова в составе сборной Швеции, он будет включён в заявку на чемпионат Европы.

Высказывания Ибрагимовича в мой адрес по поводу Кулушевски? Копаться в старых обидах бесполезно. Мы решили всё, что должны были решить, и движемся вперёд», - приводит слова Андерссона с пресс-конференции Football Italia.