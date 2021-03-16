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​Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет на Евро-2020»

16 Марта 2021, 18:42,

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался по поводу Златана Ибрагимовича. Форвард был вызван в национальную команду на мартовские матчи впервые с Евро-2016.

«У нас со Златаном был отличный разговор, когда мы встретились в ноябре. Недавно он получил травму, но он восстанавливается, и я решил вызвать его. Я действительно рад, что он с нами. Поскольку Ибрагимович снова в составе сборной Швеции, он будет включён в заявку на чемпионат Европы.

Высказывания Ибрагимовича в мой адрес по поводу Кулушевски? Копаться в старых обидах бесполезно. Мы решили всё, что должны были решить, и движемся вперёд», - приводит слова Андерссона с пресс-конференции Football Italia.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции, Янне Андерссон
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