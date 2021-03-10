​Гиггз пропустит мартовские матчи сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить командой в мартовских матчах. Об этом говорится в опубликованном заявлении Футбольной ассоциации Уэльса. Тренерский мостик валлийской национальной команды в ближайших играх будет занимать Роберт Пэйдж.

Отсутствие Гиггза связано с продолжающимся в его отношении следствием. Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» обвиняют в избиении своей девушки. Осенью Райан был арестован, но позже его отпустили под залог.

Райан Гиггз возглавляет сборную Уэльса с 2018 года. В марте команда проведёт три матча – против Бельгии, Мексики и Чехии.