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​Гиггз пропустит мартовские матчи сборной Уэльса

10 Марта 2021, 14:42,

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить командой в мартовских матчах. Об этом говорится в опубликованном заявлении Футбольной ассоциации Уэльса. Тренерский мостик валлийской национальной команды в ближайших играх будет занимать Роберт Пэйдж.

Отсутствие Гиггза связано с продолжающимся в его отношении следствием. Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» обвиняют в избиении своей девушки. Осенью Райан был арестован, но позже его отпустили под залог.

Райан Гиггз возглавляет сборную Уэльса с 2018 года. В марте команда проведёт три матча – против Бельгии, Мексики и Чехии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Уэльса, Райан Гиггз
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