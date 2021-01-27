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УЕФА: Евро-2020 пройдёт в 12 городах

27 Января 2021, 20:23,

УЕФА

На фоне слухов по поводу возможного проведения чемпионата Европы в какой-то одной стране из-за пандемии коронавируса УЕФА выступил с заявлением. На сайте организации сообщается, что представители УЕФА встретились с представителями каждого из двенадцати городов, которые должны принять континентальный форум.

УЕФА подтверждает намерение провести Евро в 12 городах, как и было запланировано. Что касается допуска на матчи зрителей, то решение будет принято в начале апреля.

Добавим, что соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата Европы станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Два из трёх матчей в группе команда Станислава Черчесова проведёт в Санкт-Петербурге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020
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