УЕФА: Евро-2020 пройдёт в 12 городах

На фоне слухов по поводу возможного проведения чемпионата Европы в какой-то одной стране из-за пандемии коронавируса УЕФА выступил с заявлением. На сайте организации сообщается, что представители УЕФА встретились с представителями каждого из двенадцати городов, которые должны принять континентальный форум.

УЕФА подтверждает намерение провести Евро в 12 городах, как и было запланировано. Что касается допуска на матчи зрителей, то решение будет принято в начале апреля.

Добавим, что соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата Европы станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Два из трёх матчей в группе команда Станислава Черчесова проведёт в Санкт-Петербурге.