Сборная России занимает 39 место в рейтинге ФИФА

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10 Декабря 2020, 12:14,
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Пресс-служба ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных. Россия занимает в нем 39-е место. В активе команды 1461 балл.
В топ-3 изменений не произошло. Первой идет Бельгия, на втором месте находится Франция, а тройку замыкает Бразилия.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1780 баллов
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
...
24. Украина - 1521
39. Россия - 1461
85. Узбекистан - 1283
88. Беларусь - 1269
90. Грузия - 1267
96. Кыргызстан - 1240
99. Армения - 1233
109. Азербайджан - 1180
122. Казахстан - 1142
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Рейтинг Фифа
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