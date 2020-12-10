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Сборная России занимает 39 место в рейтинге ФИФА

10 Декабря 2020, 12:14,

Rusfootball

Пресс-служба ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных. Россия занимает в нем 39-е место. В активе команды 1461 балл.

В топ-3 изменений не произошло. Первой идет Бельгия, на втором месте находится Франция, а тройку замыкает Бразилия.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1780 баллов

2. Франция - 1755

3. Бразилия - 1743

4. Англия - 1670

5. Португалия - 1662

6. Испания - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Италия - 1625

...

24. Украина - 1521

39. Россия - 1461

85. Узбекистан - 1283

88. Беларусь - 1269

90. Грузия - 1267

96. Кыргызстан - 1240

99. Армения - 1233

109. Азербайджан - 1180

122. Казахстан - 1142

Полная версия рейтинга ФИФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Рейтинг Фифа
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Комментарии (1)
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kutty
10 Декабря 2020, 13:36

нормально...

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