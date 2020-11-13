Стали известны все участники Евро-2020

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13 Ноября 2020, 01:24,
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В четверг определился состав групп финальной части Евро-2020. К 20 сборным, которые пробились через квалификацию, присоединились лучшие команды своих дивизионов Лиги наций.
С минимальным перевесом свои матчи выиграли сборные Северной Македонии, Венгрии и Словакии. В серии пенальти сербы не смогли одолеть футболистов из Шотландии.
Итак, финальный состав групп:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
А мы еще ругаем своих футболистов. Сербы, блин... нет слов. Ну как так профукать свои шансы при таком приличном составе? Жаль. Как и исландцев, которые не удержали победу над венграми и которых будет не хватать на Евро.