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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Польский футболист-ампутант выиграл приз за самый красивый гол года от ФИФА видео

28 Февраля 2023 • 00:06 Комментировать (1)

В ноябре мы уже сообщали о красивейшем голе, который забил в чемпионате Польши для игроков с ампутированными конечностями Марцин Олексий - он исполнил «бисиклету», технично положив мяч в угол единственной оставшейся у него ногой.

Это случилось в игре между клубами «Варта» из Познани и «Сталью» из Жешува. Любопытно, что конкурентом на получение приза был другой гол, забитый «бисиклетой» - бразильца Ришарлисона на чемпионате мира против Сербии. Но в ФИФА решили поощрить польского игрока, вручив премию имени Ференца Пушкаша именно ему. Ниже можно посмотреть, как именно был забит лучший гол 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Ришарлисон чемпионат Польши
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 01:06
Молодец.. Заслужил..
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