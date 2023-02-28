В ноябре мы уже сообщали о красивейшем голе, который забил в чемпионате Польши для игроков с ампутированными конечностями Марцин Олексий - он исполнил «бисиклету», технично положив мяч в угол единственной оставшейся у него ногой.

Это случилось в игре между клубами «Варта» из Познани и «Сталью» из Жешува. Любопытно, что конкурентом на получение приза был другой гол, забитый «бисиклетой» - бразильца Ришарлисона на чемпионате мира против Сербии. Но в ФИФА решили поощрить польского игрока, вручив премию имени Ференца Пушкаша именно ему. Ниже можно посмотреть, как именно был забит лучший гол 2022 года.