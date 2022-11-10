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Одноногий футболист забил невероятный гол в чемпионате Польши для инвалидов видео

10 Ноября 2022 • 08:17 Комментировать

В Польше проводится любопытный футбольный чемпионат - AMP Futbol Ekstraclasa, чемпионат для игроков с ампутированными конечностями. В нем по полю бегают футболисты на костылях, которые в силу тех или иных причин лишились ноги. И они иногда выдают невероятные игровые моменты.

В очередном матче чемпионата встречались познаньская «Варта» и «Сталь» из Жешува. И в этой встрече игрок хозяев поля Марцин Олекси, который, несмотря ситуацию и свое физическое состояние, умудрился сделать «ножницы» - забить гол ударом в падении и через себя. Мяч красиво лег в дальний угол ворот. Невероятно! 

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Польши
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