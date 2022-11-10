В Польше проводится любопытный футбольный чемпионат - AMP Futbol Ekstraclasa, чемпионат для игроков с ампутированными конечностями. В нем по полю бегают футболисты на костылях, которые в силу тех или иных причин лишились ноги. И они иногда выдают невероятные игровые моменты.

В очередном матче чемпионата встречались познаньская «Варта» и «Сталь» из Жешува. И в этой встрече игрок хозяев поля Марцин Олекси, который, несмотря ситуацию и свое физическое состояние, умудрился сделать «ножницы» - забить гол ударом в падении и через себя. Мяч красиво лег в дальний угол ворот. Невероятно!