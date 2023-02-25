Кьеллини признался, что перешёл в «Лос-Анджелес» из-за непопадания сборной Италии на ЧМ-2022

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини рассказал о своём решении покинуть «Ювентус» прошлым летом.

В июле 2022 года стало известно об уходе многоопытного центрбека, отыгравшего в составе туринского клуба 17 лет.

«Прошедший чемпионат мира был для меня странным – я почти не смотрел матчи, так как это было больно. Смириться с провалом сборной Италии трудно до сих пор, ведь попадание на мундиаль было нашей заветной целью. Именно вылет сборной Италии в стыковых матчах стал основной причиной моего переезда в США. Мне хотелось получить новый опыт, начать всё с чистого листа», – цитирует журналист Альфредо Педулла защитника.