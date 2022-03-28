Тренер сборной Канады прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира

Наставник канадской сборной Джон Хердман поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода своих подопечных на чемпионат мира в Катаре.

Хердман сказал, что у Канады есть Альфонсо Дэвис, который побеждал в Лиге чемпионов, есть множество талантливых молодых футболистов, которые выступают в европейских клубах. Тренер отметил, что Канада это футбольная страна, которая заслужила путёвку на катарский мундиаль.

Напомним, что «клиновые листья» вышли на чемпионат мира впервые за последние 36 лет. Это всего лишь второй раз, когда канадцы вышли на мундиаль.