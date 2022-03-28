Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Канады прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира

28 Марта 2022 • 10:34 Комментировать
Канада
4:0
Ямайка
окончен

Наставник канадской сборной Джон Хердман поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода своих подопечных на чемпионат мира в Катаре.

Хердман сказал, что у Канады есть Альфонсо Дэвис, который побеждал в Лиге чемпионов, есть множество талантливых молодых футболистов, которые выступают в европейских клубах. Тренер отметил, что Канада это футбольная страна, которая заслужила путёвку на катарский мундиаль.

Напомним, что «клиновые листья» вышли на чемпионат мира впервые за последние 36 лет. Это всего лишь второй раз, когда канадцы вышли на мундиаль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Канады Джон Хердман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
12:33 · Чемпионат мира 2022
Защитник «Динамо» попал в символическую сборную тура квалификации мундиаля
12:26 · Чемпионат мира 2022
Сборная США по ошибке отпраздновала выход на чемпионат мира
10:47 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Пулишича практически обеспечил поездку США на чемпионат мира
10:34 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Канады прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира
10:01 · Чемпионат мира 2022
Де Лихт: Путь на чемпионат мира продолжается
09:33 · Чемпионат мира 2022
В матче между Германией и Израилем один из фанатов показал нацистское приветствие
09:24 · Чемпионат мира 2022
Дель Пьеро высказался о неудачах итальянской сборной
09:18 · Чемпионат мира 2022
Защитник «Баварии» Дэвис заплакал после выхода сборной Канады на чемпионат мира
09:06 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк поставил под сомнение тактику сборной Голландии
08:08 · Чемпионат мира 2022
Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира
01:35 · Чемпионат мира 2022
Гондурас — Мексика: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
27 Марта
23:27 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины: «Италия вылетела незаслуженно»
22:38 · Чемпионат мира 2022
Доннарумма пообещал вернуть сборную на «приличествующие позиции» 2
22:18 · Чемпионат мира 2022
Дзола: Это не вина Манчини
22:10 · Чемпионат мира 2022
В сети набирает популярность видео с разгромом в раздевалке сборной Италии после поражения от Северной Македонии
Все новости
Рекомендуем