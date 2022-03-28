Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира

Сборная Канады по футболу уверенно переиграла Ямайку и обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катаре.

«Клиновые листья» без проблем переиграли ямайскую команду со счётом 4:0 и за тур до окончания отборочного этапа обеспечили себе прямую путёвку на катарский мундиаль. Ниже третьего места канадская команда уже точно не опустится. На данный момент канадцы и вовсе лидируют в отборе.

Стоит отметить, что сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за последние 36 лет. До этого канадцы лишь один раз в своей истории участвовали в мундиале в далёком 1986 году.