Защитник «Баварии» Дэвис заплакал после выхода сборной Канады на чемпионат мира

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не сумел сдержать слезы после выхода своей национальный команды на катарский мундиаль.

Канадская сборная уверенно переиграла Ямайку со счётом 4:0 и обеспечила себе досрочный выход на чемпионат мира в Катаре за тур до окончания отборочного раунда. Дэвис не играл в этом матче, но вёл прямую трансляцию в интернете. После финального свистка защитник «Баварии» не сдержал эмоции и заплакал.

Стоит отметить, что сборная Канады вышла на чемпионат мира по футболу впервые с 1986 года.