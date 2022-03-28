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Чемпионат мира по футболу 2022

Защитник «Баварии» Дэвис заплакал после выхода сборной Канады на чемпионат мира

28 Марта 2022 • 09:18 Комментировать
Канада
4:0
Ямайка
окончен

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не сумел сдержать слезы после выхода своей национальный команды на катарский мундиаль.

Канадская сборная уверенно переиграла Ямайку со счётом 4:0 и обеспечила себе досрочный выход на чемпионат мира в Катаре за тур до окончания отборочного раунда. Дэвис не играл в этом матче, но вёл прямую трансляцию в интернете. После финального свистка защитник «Баварии» не сдержал эмоции и заплакал.

Стоит отметить, что сборная Канады вышла на чемпионат мира по футболу впервые с 1986 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Чемпионат Мира-2022 Альфонсо Дэвис
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