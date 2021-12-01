​Организаторы чемпионата мира уверяют, что представителям ЛГБТ не стоит бояться ехать в Катар

Совершивший каминг-аут австралийский футболист Джош Кавалло недавно заявил, что он побоялся бы ехать в Катар на чемпионат мира, поскольку в этой стране для геев предусмотрены жёсткие наказания, в частности смертная казнь.

На опасения Кавалло отреагировал Нассер Аль-Хатер, который возглавляет оргкомитет чемпионата мира-2022.

«Мы приглашаем Джоша Кавалло приехать в Катар ещё до чемпионата мира. Представление о том, что здесь кому-то может быть небезопасно, ошибочно. Мы всем рады. Катар – толерантная страна», - слова Аль-Хатера приводит CNN Sport.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.