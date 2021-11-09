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Чемпионат мира по футболу 2022

​Футболист-гей боится ехать на чемпионат мира – в Катаре геев могут казнить

09 Ноября 2021 • 19:57 Комментировать (7)

Австралиец Джош Кавалло стал первым в мире профессиональным футболистом, который раскрыл свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Кавалло получил вопрос о том, поехал ли бы он на чемпионат мира в Катар, если бы получил приглашение в главную команду страны.

«Я слышал, что в Катаре геев могут казнить, поэтому я бы побоялся ехать туда. Меня это огорчает, ведь участие в чемпионате мира – важнейшее событие для любого игрока», - высказался Кавалло для The Guardian.

Законы Катара предусматривают для геев суровые наказания вплоть до смертной казни.

Стоит отметить, что Джош Кавалло пока за сборную Австралии не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Джош Кавалло
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Nevr75
09 Ноября 2021 в 20:20
Все, срочна его в сборную, ЗМ.. ну и контракт в ПСЖ....
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 20:30
Ты так не шути ,ща прибегут гомофилы Милочка-Крокодилиха и не сдобровать тебе )))
Nevr75
09 Ноября 2021 в 20:31
Блин, кажись я попал)
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 20:33
Вот и я о том же )) ,но одно спасение ,они могут постесняться и не зайти сюда ,чтоб не спалится со своей ориентацией )) Их душа не выдержит как на их побратымив бочку катят ))
ARTUR
09 Ноября 2021 в 20:18
Обожаю Катар
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 20:15
Милочку-Крокодилиху тоже бы не пустили туда ))) Там гомофилов уничтожают ,это вам не украина )))
Wertygaz
09 Ноября 2021 в 20:12
И правильно бы сделали. Давайте их всех в Катар отправим...
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