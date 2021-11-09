​Футболист-гей боится ехать на чемпионат мира – в Катаре геев могут казнить

Австралиец Джош Кавалло стал первым в мире профессиональным футболистом, который раскрыл свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Кавалло получил вопрос о том, поехал ли бы он на чемпионат мира в Катар, если бы получил приглашение в главную команду страны.

«Я слышал, что в Катаре геев могут казнить, поэтому я бы побоялся ехать туда. Меня это огорчает, ведь участие в чемпионате мира – важнейшее событие для любого игрока», - высказался Кавалло для The Guardian.

Законы Катара предусматривают для геев суровые наказания вплоть до смертной казни.

Стоит отметить, что Джош Кавалло пока за сборную Австралии не играл.