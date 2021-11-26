Карпин: Нормальный жребий

Рулевой сборной России Валерий Карпин назвал «нормальным» жребий плей-офф ЧМ-2022. Тренер считает, что жребий не хороший и не плохой, при этом за четыре месяца до марта у сборной России и ее соперников многое может измениться.

Также Валерий Карпин ответил на вопрос о стадионах, которые претендуют на проведение стыковых матчей. По его словам в эфире «Матч ТВ», это могут быть как «Лужники», так и арены на юге в Краснодаре или Ростове-на-Дону.

Напомним, что 25 марта сборной России сыграет против Польши. В случае победы подопечные Валерия Карпина сразятся со Швецией или Чехией.