Сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам в борьбе за оставшиеся путёвки в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Жеребьёвка стыков состоялась в Цюрихе. Команда Валерия Карпина начнёт борьбу в плей-офф полуфинальным домашним матчем со сборной Польши.

В случае успеха в полуфинале с поляками, сборная России сыграет в финале за путевку в Катар с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Финальный матч пройдёт для россиян тоже дома. Матчи состоятся 24 и 29 марта.

Сборная России при процедуре была в числе сеяных команд, вместе со сборными Португалии, Шотландии, Италии, Швеции и Уэльса. Возможными соперниками россиян в полуфинале стыковых матчей могли стать сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Ещё с одной несеяной командой, сборной Украины, российская сборная не могла встретиться в плей-офф по решению УЕФА.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей :

Путь A:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Путь B:

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Путь C:

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция