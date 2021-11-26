Сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам в борьбе за оставшиеся путёвки в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Жеребьёвка стыков состоялась в Цюрихе. Команда Валерия Карпина начнёт борьбу в плей-офф полуфинальным домашним матчем со сборной Польши.
В случае успеха в полуфинале с поляками, сборная России сыграет в финале за путевку в Катар с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Финальный матч пройдёт для россиян тоже дома. Матчи состоятся 24 и 29 марта.
Сборная России при процедуре была в числе сеяных команд, вместе со сборными Португалии, Шотландии, Италии, Швеции и Уэльса. Возможными соперниками россиян в полуфинале стыковых матчей могли стать сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Ещё с одной несеяной командой, сборной Украины, российская сборная не могла встретиться в плей-офф по решению УЕФА.
Результаты жеребьёвки стыковых матчей:
Путь A:
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Путь B:
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Путь C:
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
есть катар, зимбабаве, иран и пр. шлак где еще ни разу по мячу не попали
даешь 60 команд
УСЕ НАУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ