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⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России узнала соперников по стыковым матчам за выход на чемпионат мира молния

26 Ноября 2021 • 19:22 Комментировать (14)

Сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам в борьбе за оставшиеся путёвки в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Жеребьёвка стыков состоялась в Цюрихе. Команда Валерия Карпина начнёт борьбу в плей-офф полуфинальным домашним матчем со сборной Польши.

В случае успеха в полуфинале с поляками, сборная России сыграет в финале за путевку в Катар с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Финальный матч пройдёт для россиян тоже дома. Матчи состоятся 24 и 29 марта.

Сборная России при процедуре была в числе сеяных команд, вместе со сборными Португалии, Шотландии, Италии, Швеции и Уэльса. Возможными соперниками россиян в полуфинале стыковых матчей могли стать сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Ещё с одной несеяной командой, сборной Украины, российская сборная не могла встретиться в плей-офф по решению УЕФА.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей:

Путь A:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Путь B:

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Путь C:

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

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Сборная России
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
Nashterator
26 Ноября 2021 в 20:06
Лева раскатает нашу дырявую оборону только в путь
только не мясо
26 Ноября 2021 в 20:04
Отжеребились...) Жребий жёстко средний, могло быть и чуть лучше, могло и гораздо хуже - выйти из этой состоявшейся четвёрки может любой. Огромный плюс - и полуфинал, и финал (если он состоится для нас!) на своей поляне. Не вмешался бы Ковид, соберутся полные Лужники к примеру, и тогда есть шанс, вперёд и только вперёд! Желаю успеха сборной России!)
Ne gustа
26 Ноября 2021 в 19:48
Ай, шаровары,моль,перхоть,гарилка,цыбуля. То пиндосы и англо-саксы спецально так сделали шобы нас подразнить. Не на тех нарвалися. Мы аж 22 ачка набрали. Эйненей
ILLNAT
26 Ноября 2021 в 20:03
100% так.) Тут без Госдепа не обошлось))
ILLNAT
26 Ноября 2021 в 19:44
Россиюшка,давай,до свидания! Италия- Португалия вот интереснейшее противостояние.А вы от Украине откровенно повезло.
Skywoker
26 Ноября 2021 в 19:43
та на.иг эти италии португалии
есть катар, зимбабаве, иран и пр. шлак где еще ни разу по мячу не попали
даешь 60 команд
УСЕ НАУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ
Ne gustа
26 Ноября 2021 в 19:45
Не,ну хто виноват шо Италия и Португалия скатились в стыки? Зимбабве?
Ne gustа
26 Ноября 2021 в 19:38
Хопхей, эйненей.Ой,та шо вы так Левандовски боитесь? В Баварии он зверь тошо у него там партнёры есть ему под стать. ЧЕ тому доказательство.
Bettega
26 Ноября 2021 в 19:36
это капец! Италия или Порту не поедут,зато будем наблюдать хохлов или австрияков с бритами. ваще классс
Ц Владимир
26 Ноября 2021 в 19:58
А кацапов ты не ьудешь наблюдать?
Bathet30
26 Ноября 2021 в 19:34
Шансы нам жеребьёвка оставила, если будем играть смело, а не лупить мяч куда подальше. А то увидев Левандовски, наши встанут всей командой у своей штрафной в надежде на чудо, что мяч сам заскочит в ворота соперника.
Lokomotiv38
26 Ноября 2021 в 19:33
Дело дрянь!Роберт Левандовский
Misha_diablo_football
26 Ноября 2021 в 19:31
Сборной России достались самые сильные соперники кроме конечно грандов Европейского футбола. Украина вполне возможно отбирется на ЧМ22. Жаль что Италия или Португалия не будут на большом турнире...
Zenituwka
26 Ноября 2021 в 19:29
Жёсткая проверка предстоит. В успех не верится совсем.
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